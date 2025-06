Ciro Grillo figlio di Beppe accusato di stupro di gruppo con tre amici | Ho studiato legge perché credo nella giustizia siamo innocenti

Ciro Grillo, figlio di Beppe, ha espresso la sua ferma convinzione nella giustizia, dichiarando: "Siamo innocenti." Durante le ultime fasi del processo a porte chiuse, il giovane ha ribadito la propria volontà di dimostrare la verità , sottolineando come il suo percorso di studi in giurisprudenza e la sua formazione legale siano motivati dalla profonda fiducia nel sistema giudiziario. La vicenda continua ad attirare l’attenzione, mentre si attende una svolta definitiva.

"Nessuno di noi ha mai approfittato di qualcuno o qualcosa. Ho studiato giurisprudenza proprio per questo processo e sono praticante avvocato. Credo nella giustizia e vorrei continuare a crederci". Sono le parole pronunciate da Ciro Grillo durante le ultime fasi del processo a porte chiuse nel. 🔗 Leggi su Today.it

Processo per stupro di gruppo: oggi le richieste di condanna e Ciro Grillo forse parlerà - In un contesto giudiziario che ha catturato l’attenzione dell’opinione pubblica, il processo per stupro di gruppo si svolge oggi a Tempio Pausania, tra richieste di condanna e possibili dichiarazioni spontanee di Ciro Grillo.

