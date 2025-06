Ciro Grillo e la notte del presunto stupro oggi le richieste del pm | attesi in aula i quattro imputati

Nel cuore di Tempio Pausania si svolgono le delicate fasi finali di un processoche tiene con il fiato sospeso l’Italia. Ciro Grillo e gli altri imputati attendono le richieste del pm, mentre si avvicina la svolta di questa tragica vicenda di presunta violenza sessuale di gruppo. L’aula blindata custodisce i segreti di una notte che ha scosso l’opinione pubblica, e il verdetto si prepara a far luce su un caso ancora avvolto nel mistero.

Processo per stupro di gruppo: oggi le richieste di condanna e Ciro Grillo forse parlerà - In un contesto giudiziario che ha catturato l’attenzione dell’opinione pubblica, il processo per stupro di gruppo si svolge oggi a Tempio Pausania, tra richieste di condanna e possibili dichiarazioni spontanee di Ciro Grillo.

Ciro Grillo e i tre amici, è il giorno dell'accusa. Presente in aula l'imputato - I fatti risalgono al luglio del 2019: vittime due ragazze conosciute la stessa sera ... corriere.it scrive

Processo per presunta violenza sessuale di gruppo a Tempio Pausania, requisitoria e fasi decisive in programma - Il processo a Ciro Grillo, Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia per presunta violenza sessuale di gruppo in Costa Smeralda si avvia alle fasi finali nel tribunale di Tempio Pausania. Scrive gaeta.it