Ciro Grillo a processo lacrime in aula | Io innocente I pm | Versione degli imputati non logica

Ciro Grillo, figlio dell’ex comico, si presenta in aula con emozione e fermezza, difendendo la propria innocenza davanti al tribunale di Tempio Pausania. Tra lacrime e parole decise, smentisce le accuse e la versione dei PM, sottolineando che lui e i suoi amici non hanno mai approfittato di nessuno. La vicenda, complessa e carica di tensione, si svolge ora in un’aula dove il rispetto per la verità è più che mai fondamentale.

Il figlio dell'ex comico per la prima volta in aula nel tribunale di Tempio Pausania dove è sotto accusa con altri tre amici: "Nessuno di noi ha mai approfittato di qualcuno". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Ciro Grillo a processo, lacrime in aula: "Io innocente". I pm: "Versione degli imputati non logica"

In questa notizia si parla di: aula - ciro - grillo - processo

Ciro Grillo e la notte del presunto stupro, oggi le richieste del pm: attesi in aula i quattro imputati - Nel cuore di Tempio Pausania si svolgono le delicate fasi finali di un processoche tiene con il fiato sospeso l’Italia.

Processo per presunto stupro di gruppo, in aula Ciro Grillo: «Nessuno di noi ha mai approfittato di qualcuno» Presenti anche altri due imputati, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria. Oggi le richieste del procuratore Gregorio Capasso Vai su Facebook

VIDEO | Processo Grillo Jr, Ciro in aula per la prima volta. Tempio Pausania, oggi le richieste del procuratore Capasso #ANSA Vai su X

Ciro Grillo e i tre amici, oggi è il giorno dell'accusa. L'imputato in aula: «Ho studiato legge perché credo nella giustizia, vorrei continuare a crederci»; Processo per stupro di gruppo, Ciro Grillo: Io innocente, mai approfittato di qualcuno; Ciro Grillo a sorpresa in aula: Ho studiato legge per questo processo. Le richieste di condanna.

Ciro Grillo parla in aula al processo per violenza sessuale: "Ho studiato Giurisprudenza, sono innocente" - Ultime fase del processo a porte chiuse per Ciro Grillo, accusato di violenza sessuale di gruppo insieme a tre suoi amici. Riporta informazione.it

Processo per violenza sessuale: oggi Ciro Grillo in aula a Tempio per la prima volta - Per la prima volta dall’inizio del processo, Ciro Grillo è comparso in aula a Tempio Pausania, dove è imputato insieme a tre amici per violenza sessuale di gruppo. youtg.net scrive