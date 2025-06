Ciro Gillo ' io innocente mai approfittato di qualcuno'

In un'occasione che ha suscitato molte polemiche, Ciro Gillo ha dichiarato con fermezza la propria innocenza, affermando di non aver mai approfittato di qualcuno o qualcosa. La sua testimonianza, rilasciata a porte chiuse nel tribunale di Tempio Pausania, si inserisce in un procedimento delicato e mediatico, che coinvolge anche altri imputati e una studentessa italo-norvegese. Questo episodio solleva importanti questioni sulla presunzione di innocenza e sulla gestione della giustizia in casi così complessi.

"Nessuno di noi ha mai approfittato di qualcuno o qualcosa". Lo ha detto in aula, a porte chiuse, Ciro Grillo, in apertura dell'udienza nel tribunale di Tempio Pausania che lo vede imputato insieme a Edoardo Capitta, Vittorio Lauria (presenti anche loro in aula) e Francesco Corsiglia, nel processo per violenza sessuale di gruppo nei confronti di una studentessa italo norvegese. Pochi minuti di dichiarazioni per ribadire la sua innocenza e quella dei suoi amici. "Ho studiato giurisprudenza proprio per questo processo. Sono praticante avvocato, credo nella giustizia e vorrei continuare a crederci", ha concluso Ciro Grillo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ciro Gillo, 'io innocente, mai approfittato di qualcuno'

In questa notizia si parla di: ciro - approfittato - gillo - innocente

Processo per stupro di gruppo, Ciro Grillo parla in aula: “Nessuno ha mai approfittato di qualcuno” - Ciro Grillo, figlio del cofondatore del M5S, si presenta in aula con parole decise: “Nessuno ha mai approfittato di qualcuno” e afferma di credere nella giustizia, avendo studiato giurisprudenza.

Ciro Gillo, 'io innocente, mai approfittato di qualcuno'; Ciro Gillo, 'io innocente, mai approfittato di qualcuno'; Cronaca: altre notizie, ultime ore e tutte le news.

Ciro Gillo, 'io innocente, mai approfittato di qualcuno' - Lo ha detto in aula, a porte chiuse, Ciro Grillo, in apertura dell'udienza nel tribunale di Tempio Pausania che ... Lo riporta giornaledibrescia.it

Ciro Grillo: «Sono innocente, nessuno di noi ha approfittato di qualcuno». Il figlio di Beppe parla in aula per la prima volta - Ciro Grillo, figlio del fondatore del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, ha deciso di prendere parte all'udienza di questa mattina nel tribunale di Tempio Pausania dove da tre anni si sta celebrando il ... ilmessaggero.it scrive