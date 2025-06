Cinque le postazioni autovelox mobili previste dalla Stradale del Lazio a prima settimana di Luglio Questo l’elenco completo

Dal 30 giugno al 6 luglio 2025, la Polizia Stradale del Lazio intensifica i controlli con cinque postazioni autovelox mobili, strategicamente posizionate lungo le arterie più trafficate. Questa iniziativa, promossa da Astral Infomobilità e Regione Lazio, mira a garantire sicurezza e rispetto dei limiti di velocità. Scopri dove saranno collocati e guida sempre in modo responsabile, contribuendo a rendere le nostre strade più sicure per tutti.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Dal 30 giugno al 6 luglio 2025 saranno attivi diversi punti di controllo elettronico della velocità nel Lazio, nell’ambito delle attività di monitoraggio condotte dalla Polizia Stradale. L’annuncio è stato diffuso da Astral Infomobilità, in collaborazione con la Regione Lazio. Gli autovelox mobili: ecco dove saranno posizionati. I dispositivi di rilevamento verranno collocati su tratti particolarmente trafficati e soggetti a elevato rischio incidenti. Le strade interessate sono le seguenti: 30 giugno 2025: SP277 Asse Attrezzato Frosinone (provincia di Frosinone). 2 luglio 2025: SP277 Asse Attrezzato Frosinone (provincia di Frosinone). 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Cinque le postazioni autovelox mobili previste dalla Stradale del Lazio a prima settimana di Luglio. Questo l’elenco completo

In questa notizia si parla di: stradale - lazio - luglio - cinque

Ancora un drammatico incidente stradale nel Lazio: quattro feriti tra cui due bambini. Lo schianto lungo l’autostrada del Sole, tra Anagni e Ferentino - Ancora un incidente drammatico nel Lazio: quattro feriti, tra cui due bambini, nello scontro avvenuto sull’autostrada del Sole tra Anagni e Ferentino.

“MERCOLEDÌ CULTURALI” - AL VIA IL 2 LUGLIO LA RASSEGNA CULTURALE CON L’ASSOCIAZIONE AMICI DI ZAGAROLO Partono anche quest’anno gli eventi culturali a cura dell’associazione Amici di Zagarolo. ? “Cinque incontri, cadenzati dal 2 al 3 Vai su Facebook

Nuovo presidio di polizia ad Aprilia, Piantedosi in visita il 7 luglio – Notizie dall'Italia; Commissariato di polizia attivo, il 7 luglio l'inaugurazione ufficiale con il Ministro; Autovelox nel Lazio, postazioni mobili dal 23 al 29 giugno 2025.

Teatro di strada: acrobati e mangiafuoco, busker e giocolieri. I festival più spettacolari dell’estate 2025 - Gli spettacoli spaziano dal Piemonte all’Abruzzo, dal Friuli Venezia Giulia alla Sardegna, dalla Toscana al Lazio e ... Lo riporta quotidiano.net

Saldi al via nel Lazio sabato 5 luglio: sei settimane di sconti fino al 16 agosto - Da sabato 5 luglio fino al 16 agosto, per ben 6 settimane, romani e turisti potranno usufruire di of ... Riporta informazione.it