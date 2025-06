Cinema Ritrovato non solo festival | Una comunità che si ritrova qui

Cinema Ritrovato non è solo un festival, ma una vera e propria comunità di appassionati che si ritrova ogni anno per riscoprire il fascino del grande cinema d’antan. Con un pubblico in crescita e sale sempre più affollate, l’edizione 2024 promette di superare ogni aspettativa, offrendo ancora più proiezioni di film amati e desiderati. E così, il viaggio nel passato cinematografico diventa un’esperienza sempre più coinvolgente e condivisa.

Ogni anno il festival Cinema Ritrovato cresce un po’ di più nel numero degli spettatori. E cresce anche nelle sale, quindi. Se quest’anno erano otto – con la new entry del Modernissimo pomeridiano – l’anno prossimo se ne dovrà aggiungere un’altra, come spiega il co-direttore Gian Luca Farinelli, noto ai più come direttore della Cineteca, per permettere di aggiungere non altri titoli, ma più proiezioni di quei film che hanno fatto sold out e lunghe file last minute, per sperare in qualche defezione all’ultimo minuto. Ma ecco i numeri: oltre 5mila accreditati provenienti anche da Guinea Bissau, Qatar, Thailandia, Emirati Arabi, Armenia oltre i soliti noti da America, Inghilterra, Brasile, India, Argentina, Francia, Germania, Paesi Scandinavi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it