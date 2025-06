Cinema Giannini | Giuli? Il cinema è morto tutto deve cambiare in un modo nuovo

Nel cuore del mondo cinematografico, Giancarlo Giannini riflette sulle trasformazioni e le incertezze che ancora attraversano il settore. Con un passato ricco di successi e una visione critica, l’attore e regista sottolinea come, nonostante le sfide e le opinioni contrastanti, il cinema abbia ancora spazio per evolversi in modi sorprendenti. È la conferma che, anche in un’epoca di confusione, il cambiamento è l’unico elemento costante.

“Non credo molto nel cinema, trent’anni fa Fellini mi diceva che il cinema era morto. Oggi c’è una grande confusione, chi dice una cosa, chi ne dice altra. Io mi interesso poco di questo perché ho fatto già il mio percorso ma come consigliere al centro sperimentale seguo la cosa e dico che ancora tutto deve cambiare in un modo nuovo”. Così l’attore e regista Giancarlo Giannini, a margine della presentazione del film “Albatross”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Cinema, Giannini: “Giuli? Il cinema è morto, tutto deve cambiare in un modo nuovo”

In questa notizia si parla di: cinema - giannini - morto - tutto

Ex Cinema Aurora, mercoledì 21 maggio il "Giardino filosofico" con Lamberto Giannini - Mercoledì 21 maggio alle 21.15 all'Ex Cinema Aurora si terrà "Il giardino filosofico" con il professor Lamberto Giannini.

Lutto nel cinema italiano, è morto Alvaro Vitali, il celebre Pierino Vai su Facebook

Cinema, Giannini: Giuli? Il cinema è morto, tutto deve cambiare in un modo nuovo; %VIDEO Cinema, Giannini: Giuli? Il cinema è morto, tutto deve cambiare in un modo nuovo% -; Fondi pensione, serve più efficienza.

Cinema, Giannini: “Giuli? Il cinema è morto, tutto deve cambiare in un modo nuovo” - “Non credo molto nel cinema, trent’anni fa Fellini mi diceva che il cinema era morto. Secondo msn.com

Giancarlo Giannini, con gli 80 anni nel mirino: «Fellini l'aveva detto: il cinema è morto» - Panorama - Uno che realizza un capolavoro come 8 ½ sa bene cos’è il cinema. Da panorama.it