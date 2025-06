Cinema a Riccione la 14esima edizione di Ciné-Giornate di Cinema

Preparati a immergerti nel mondo del cinema a Riccione, dove si apre ufficialmente la 14ª edizione di Ciné – Giornate di Cinema. Questa kermesse, promossa da ANICA in collaborazione con le principali associazioni del settore, promette un ricco programma di anteprime, incontri e spettacoli coinvolgenti. Non perdere l'occasione di scoprire le novità più interessanti del cinema nazionale e internazionale, perché…

Roma, 30 giu. (askanews) – Al via la 14esima edizione di Ciné – Giornate di Cinema, manifestazione promossa da ANICA (Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Digitali) in collaborazione con ANEC (Associazione Nazionale Esercenti Cinematografici), con la partecipazione di ACEC (Associazione Cattolica Esercenti Cinema), sostenuta dal MiC, dalla Regione Emilia-Romagna, dalla Emilia-Romagna Film Commission e dal Comune di Riccione, prodotta e organizzata da Cineventi. Dopo aver inaugurato gli appuntamenti riccionesi per il pubblico con il palinsesto di Ciné in Città, martedì 1 luglio entra nel vivo la convention business che proseguirà fino al 4 luglio all’interno del Palazzo dei Congressi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it