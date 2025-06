Cina | Xizang aumento vendite al dettaglio di e-commerce in diretta streaming a gen-mag

Il boom dello streaming in Xizang sta rivoluzionando il commercio al dettaglio, con vendite che hanno superato i 4,27 miliardi di yuan da gennaio a maggio. Un aumento del 39,45% rispetto all’anno scorso testimonia come questa regione autonoma si stia affermando come nuovo polo dell’e-commerce in diretta. Questi numeri straordinari non solo riflettono un mercato dinamico e in crescita, ma anche l’incredibile potenziale di innovazione digitale che sta emergendo in Cina.

Le vendite al dettaglio dell'e-commerce in diretta streaming nella regione autonoma sud-occidentale cinese dello Xizang hanno raggiunto i 4,27 miliardi di yuan (circa 596,49 milioni di dollari) da gennaio a maggio di quest'anno, secondo le autorita' locali. Le vendite al dettaglio sono aumentate del 39,45% su base annua, con un volume di vendite di quasi 16,81 milioni di articoli, ha annunciato la scorsa settimana il dipartimento regionale del commercio. Il numero di persone impegnate nell'e-commerce nella regione ha superato le 70.000 a maggio di quest'anno, ha dichiarato Chen Jun, a capo del dipartimento.

