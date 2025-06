Cina | Xinjiang inaugura 6 nuove autostrade panoramiche per stimolare turismo

La regione autonoma dello Xinjiang uiguro, nel cuore della Cina, si apre a nuove meraviglie con l'inaugurazione di sei autostrade panoramiche, un investimento di oltre 1,5 miliardi di dollari che trasforma il paesaggio in un mosaico di emozioni. Queste strade collegano le diverse sfumature naturali, invitando i viaggiatori a scoprire un territorio ricco di contrasti e bellezza. L'obiettivo è rendere l'ingresso nello Xinjiang un'esperienza indimenticabile, aperta a tutti coloro che desiderano esplorare questa terra autentica e aff

La regione autonoma nord-occidentale cinese dello Xinjiang uiguro ha inaugurato sei nuove autostrade panoramiche, investendo 10,7 miliardi di yuan (circa 1,5 miliardi di dollari) per sviluppare 965 chilometri di strade mirate al turismo. Le strade collegano paesaggi diversi, dalle montagne innevate alle praterie, alle foreste, ai laghi, ai deserti e alle oasi, e mirano a migliorare la rete di trasporti della regione in base al principio "entrata veloce, viaggio lento" e ad arricchire le esperienze di turismo a guida autonoma, secondo il dipartimento regionale dei trasporti. Le autostrade di nuova costruzione sono state progettate per collegare le attrazioni principali attraverso il vasto territorio dello Xinjiang, dove le destinazioni sono spesso molto disperse, ha dichiarato il dipartimento.

