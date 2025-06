Cina | Xinhua potenziera’ cooperazione con media greci

La Cina e la Grecia rafforzano i loro legami attraverso una crescente collaborazione mediatica. Fu Hua, presidente di Xinhua, ha incontrato una delegazione dei media greci a Pechino, sottolineando l’importanza delle radici culturali condivise e l’obiettivo di potenziare scambi e cooperazioni. Questa alleanza strategica promette di aprire nuove frontiere di informazione e collaborazione, consolidando un ponte tra due civiltà antiche e ricche di storia.

Il presidente dell’agenzia di stampa Xinhua, Fu Hua, oggi ha incontrato a Pechino una delegazione dei media greci. Sia la Cina che la Grecia sono civilta’ antiche e la storica amicizia tra i due Paesi continua a crescere, ha dichiarato Fu. Il presidente ha affermato che Xinhua e’ pronta a rafforzare gli scambi con i media greci per quanto riguarda le notizie, le visite del personale e la cooperazione istituzionale, nonche’ a promuovere congiuntamente la trasformazione creativa e lo sviluppo innovativo della cultura tradizionale e a presentare meglio le due antiche civilta’ nella nuova era. Aimilios Perdikaris, presidente del consiglio di amministrazione e direttore generale dell’agenzia di stampa Atene-Macedonia, ha dichiarato che i media greci sono impazienti di espandere la cooperazione con Xinhua in vari campi, come l’informazione giornalistica e l’intelligenza artificiale, per contribuire ad approfondire i legami di amicizia tra le organizzazioni mediatiche e i popoli dei due Paesi. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: Xinhua potenziera’ cooperazione con media greci

