La tensione tra Cina e Stati Uniti si intensifica, con Pechino pronta a difendere con decisione i suoi interessi economici. Il ministero del Commercio cinese ha annunciato che adotterà “ferme contromisure” qualora altri Paesi firmino accordi commerciali con gli USA a discapito di Pechino, in cambio di riduzioni dei dazi. Una mossa che rischia di influenzare profondamente gli equilibri globali, lasciando il mondo in attesa di sviluppi strategici cruciali.

La Cina adotterĂ "ferme contromisure per proteggere i suoi diritti e interessi legittimi" nel caso in cui qualsiasi Paese finisca per stipulare accordi commerciali con gli Stati Uniti a spese di Pechino, "in cambio della cosiddetta riduzione dei dazi ". Il ministero del Commercio, nel fine settimana, ha espresso attraverso un portavoce la sua "ferma opposizioni" verso pratiche simili, rispondendo a una domanda dei media sui recenti colloqui commerciali degli Usa con altre economie. Il funzionario del ministero ha affermato che Washington sta esercitando forti pressioni sui suoi partner commerciali affinchĂ© accettino i dazi reciproci, "tipico esempio di prepotenza unilaterale che mina gravemente il sistema commerciale multilaterale e scuote il normale ordine del commercio internazionale". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Cina, si evitino accordi commerciali con gli Usa a nostre spese

