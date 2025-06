Cina | Rongjiang donna di 77 anni fa volontariato in contea alluvionata

In un gesto di straordinaria generosità, una donna di 77 anni di Rongjiang, colpita dalle recenti alluvioni nel Guizhou cinese, si distingue come volontaria. Con il suo sacco di riso, testimonia il potere della solidarietà e dell’altruismo, ispirando speranza e unità tra le comunità colpite. La sua dedizione ci ricorda che anche nei momenti più difficili, il cuore altruista può fare la differenza. Per scoprire di più, visita il video al link: ...

Una donna di 77 anni proveniente da un villaggio della contea di Rongjiang colpita dalle alluvioni, nel Guizhou cinese, e' stata osservata mentre donava un sacco di riso a un sito di preparazione di pasti in scatola. E' rimasta a fare la volontaria negli sforzi di ripresa post-disastro.

