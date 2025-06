Cina | ricercatrice protegge santuario di uccelli migratori nel Fujian

Nel cuore delle zone umide del Fujian, Guo Pingping si distingue come esempio di dedizione e passione nella tutela degli uccelli migratori. La sua convinzione che il genere non sia mai stato un limite, ma una forza unica, apre nuove strade alla scienza e alla conservazione. La sua storia ci ricorda che ogni contributo, indipendentemente da chi lo porta, può fare la differenza. Per scoprire di più, vi invitiamo a visitare il video al seguente indirizzo: ...

"So bene che, nel campo della scienza, il genere non e' mai stato un limite. Anzi, puo' essere un punto di forza unico". Guo Pingping, ricercatrice in una riserva delle zone umide del Fujian, in Cina, si e' dedicata alla protezione di questo importante santuario per gli uccelli migratori.

