Cina | quarto maggior deserto del Paese circondato da cintura verde a sud-est

La Cina compie un altro grande passo verso la sostenibilità: dopo oltre 50 anni di impegno, ha completato la cintura verde che avvolge il quarto più grande deserto del paese, Tengger, nel sud-est. Un traguardo ecologico straordinario che dimostra come la determinazione possa trasformare paesaggi aridi in oasi di vita. Per scoprire di più, visitate il video su Agenzia Xinhua e lasciatevi ispirare da questa conquista ambientale.

Un importante traguardo dell’ecologia: oggi la Cina ha completato la costruzione di una cintura di barriera lungo il margine sud-orientale del deserto di Tengger, dopo oltre 50 anni di incessanti sforzi per controllare la sabbia. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma632072563207252025-06-30cina-quarto-maggior-deserto-del-paese-circondato-da-cintura-verde-a-sud-est Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: quarto maggior deserto del Paese circondato da cintura verde a sud-est

In questa notizia si parla di: cina - deserto - cintura - quarto

Cina: raccolta di rose su margine meridionale di deserto Taklimakan - Nella contea di Yutian, nello Xinjiang, sulle sponde meridionali del deserto Taklimakan, una vasta campagna di rose fiorisce su un’area grande quasi tre quarti di Manhattan.

Cina, si innalza una grande muraglia verde - Il Mattino - Cina, si innalza una grande muraglia verde Situata nella regione dello Xinjiang, l’opera è lunga 3. Lo riporta ilmattino.it

Grande muraglia verde: completata la cintura di 3.000 km di alberi attorno a uno dei deserti più ostili al mondo - greenMe - La Cina ha recentemente annunciato il completamento di un impressionante progetto che ha richiesto ben 46 anni di lavoro: la creazione di una cintura verde di 3. Secondo greenme.it