Cina | previsti 953 mln viaggi in treno durante corsa ai viaggi estiva

In Cina, la corsa ai viaggi estivi si preannuncia come una vera e propria ondata di mobilità, con quasi 953 milioni di viaggi in treno previsti, un aumento del 5,8% rispetto allo scorso anno. Questa stagione rappresenta un momento cruciale per il settore ferroviario e per milioni di cittadini che si preparano a scoprire le meraviglie del paese. La domanda di trasporti cresce, riflettendo la ripresa e l’entusiasmo del popolo cinese.

In Cina sono previsti 953 milioni di viaggi ferroviari di passeggeri durante l'imminente corsa ai viaggi estiva, che prendera' il via domani, ha dichiarato oggi l'operatore ferroviario del Paese. La cifra e' superiore del 5,8% rispetto al numero di viaggi ferroviari di passeggeri registrati nello stesso periodo dell'anno scorso, secondo la China State Railway Group Co., Ltd. La corsa ai viaggi estiva e' di solito una stagione molto intensa per la rete ferroviaria, in quanto gli studenti universitari tornano a casa e le famiglie sono in viaggio. Quest'anno il periodo durera' 62 giorni, da domani primo luglio fino al 31 agosto, e dovrebbero essere effettuati circa 15,37 milioni di viaggi di passeggeri in media ogni giorno durante il periodo, ha dichiarato l'operatore ferroviario.

