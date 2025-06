Cina | maggiore slancio di settore manifatturiero a giugno

La Cina mostra un potente slancio nel settore manifatturiero a giugno, con più industrie in ripresa e una produzione vivace di beni di consumo e high-tech. L’indice PMI, salito a 49,7 per il secondo mese consecutivo, testimonia questa rinnovata vitalità. Questi dati sottolineano un trend positivo che potrebbe influenzare l'economia globale e le strategie di investimento. La ripresa cinese si prospetta più forte e stabile di quanto si pensasse, aprendo nuove opportunità di crescita.

Il settore manifatturiero cinese ha guadagnato slancio questo mese, con piu’ industrie che sono tornate a crescere e con la produzione di beni di consumo e high-tech rimasta vivace, hanno mostrato oggi i dati ufficiali. L’indice dei responsabili degli acquisti (PMI) per il settore manifatturiero cinese e’ salito per il secondo mese consecutivo a 49,7 a giugno, ha dichiarato l’Ufficio nazionale di statistica (NBS) in un comunicato. La lettura era di 49,5 a maggio e di 49 ad aprile. Su 21 industrie intervistate, 11 hanno registrato un’espansione questo mese, con un aumento rispetto alle 7 di maggio. 🔗 Leggi su Romadailynews.it