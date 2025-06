Cina | Jilin turista in viaggio avvista tigre siberiana selvatica

Un turista in viaggio nella suggestiva provincia di Jilin, nel nord-est della Cina, ha avuto un incontro incredibile con la natura selvaggia: ha avvistato una maestosa tigre siberiana che attraversava l’autostrada. Un’esperienza rara e affascinante, testimonianza della bellezza e della fragilità degli ecosistemi naturali. Per scoprire il video completo di questa emozionante avvistamento, visitate l’indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/6320579/6320579/2025-06-30/cina-jilin-turista-in-viaggio-avvista-t

In questa notizia si parla di: jilin - turista - tigre - siberiana

