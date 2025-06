Cina | Guizhou a Rongjiang operazioni di soccorso per alluvioni

In un gesto di solidarietà e tempestività, i volontari di Rongjiang nel Guizhou si mobilitano per distribuire aiuti alimentari d’emergenza, rispondendo alle intense alluvioni che hanno colpito la regione. Con la riattivazione del massimo livello di allerta, le autorità e la comunità si uniscono per affrontare questa crisi, dimostrando quanto l’unità possa fare la differenza in momenti di emergenza. Rongjiang, con i suoi 385.000 abitanti, si prepara a superare questa sfida, dimostrando resilienza e speranza.

Dei volontari distribuiscono aiuti alimentari d’emergenza nella contea di Rongjiang colpita dalle alluvioni, nella provincia sud-occidentale cinese del Guizhou, ieri 29 giugno 2025. Qui sono tornate a colpire forti alluvioni, spingendo le autorita’ locali a riattivare il piu’ alto livello di risposta d’emergenza alle alluvioni, in vigore dalle 12:30 di sabato. Dall’inizio delle alluvioni, Rongjiang, con una popolazione di 385.000 abitanti, ha assistito a operazioni di soccorso tempestive da parte sia delle autorita’ sia dei volontari. Dei volontari lavorano nella contea di Rongjiang colpita dalle alluvioni, nella provincia sud-occidentale cinese del Guizhou, ieri 29 giugno 2025. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: Guizhou, a Rongjiang operazioni di soccorso per alluvioni

In questa notizia si parla di: alluvioni - rongjiang - guizhou - operazioni

Cina: Guizhou, a Rongjiang operazioni di soccorso per alluvioni; Piogge torrenziali in Cina, disastrose alluvioni nel Guizhou: evacuazioni di massa | FOTO e VIDEO; Cina, disastrose alluvioni in Guizhou: strade sommerse e frane, crolla un ponte.

Rongjiang, in salvo anziani e bambini dalle piogge torrenziali: livello di allerta 1 - Le piogge torrenziali incessanti hanno provocato devastanti inondazioni in due contee della provincia di Guizhou, nel sud- Si legge su msn.com

Cina: pioggia torrenziale ha causato alluvioni in varie zone nel sud del Paese - Molte persone evacuate dalle abitazione con i gommoni Gravi inondazioni hanno colpito la contea di Rongjiang, nella provincia sud- informazione.it scrive