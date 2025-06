Cina | aumento membri PCC con rafforzamento organizzazioni di primo livello

In occasione del 104° anniversario della fondazione del Partito Comunista Cinese, emerge un quadro di crescita e consolidamento. I membri del PCC hanno superato i 100 milioni, con un incremento significativo rispetto all’anno precedente, mentre le organizzazioni di primo livello si sono rafforzate, segnando un passo deciso verso una struttura più solida e coesa. Questa evoluzione riflette l’impegno del partito nel mantenere il suo ruolo centrale nel panorama politico e sociale cinese, testimoniando una fase di rinnovamento e stabilità.

I membri del Partito comunista cinese (PCC) sono aumentati costantemente, la sua struttura continua a migliorare e le organizzazioni di primo livello del partito si sono rafforzate, secondo un rapporto statistico pubblicato oggi in vista del 104mo anniversario della fondazione del PCC. Il PCC contava piu' di 100,27 milioni di membri alla fine del 2024, con un aumento di quasi 1,09 milioni rispetto al 2023, secondo il rapporto pubblicato dal Dipartimento dell'organizzazione del Comitato centrale del PCC. Il partito aveva 5,25 milioni di organizzazioni di livello primario alla fine del 2024, con un aumento di 74.

