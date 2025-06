Cina | aeroporti turistici pronti a intensa stagione di viaggi estivi

La stagione estiva in Cina si apre con entusiasmo, segnando un picco di traffico nei principali aeroporti di Hainan. Domani, oltre 8,3 milioni di viaggiatori transiteranno tra i due hub principali dell'isola, pronti a scoprire le meraviglie di questa meta turistica. L'Haikou Meilan International Airport, con circa 30.400 voli programmati, ha ampliato la sua rete per accogliere questa affluenza record, promettendo un'estate all'insegna del viaggio e della scoperta.

Domani oltre 8,3 milioni di viaggi di passeggeri dovrebbero transitare attraverso i due principali aeroporti della provincia insulare meridionale cinese di Hainan, con l'inizio della stagione dei viaggi estivi, hanno dichiarato le autorita' aeroportuali. L'Haikou Meilan International Airport dovrebbe gestire quasi 4,6 milioni di viaggi di passeggeri nei prossimi due mesi, con circa 30.400 voli in programma. L'aeroporto ha ampliato la sua rete internazionale con nuove rotte verso Tokyo, Londra e Giacarta per soddisfare la crescente domanda di viaggi.

