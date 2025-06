Cina | a Urumqi Eurasia Commodity & Trade Expo su promozione commercio

L’Eurasia Commodity and Trade Expo 2025 a Urumqi si conferma come un grande crocevia di opportunità, attirando oltre 2.800 imprese e delegati provenienti da 50 Paesi e regioni. Questa fiera rappresenta un punto di incontro cruciale per promuovere il commercio e rafforzare la cooperazione tra Asia, Europa e oltre. Un evento imperdibile per chi desidera scoprire le nuove tendenze e le potenzialità del mercato eurasiatico.

L'Eurasia (China) Commodity and Trade Expo 2025 si tiene a Urumqi, in Cina, e attira oltre 2.800 imprese e delegati da 50 Paesi e regioni per approfondire la cooperazione in Eurasia.

