Ciliegie nel Padovano stagione in chiaroscuro | i dati di Cia Padova

Nell’incantevole Padovano, la stagione delle ciliegie si presenta in chiaroscuro, con raccogliere che risentono delle condizioni meteorologiche estreme. Secondo i dati della CIA Padova, le continue piogge primaverili hanno causato danni significativi, con oltre il 50% dei frutti spaccati. Una sfida che mette a rischio la tradizione e la qualità di un’eccellenza locale. Ma come si sta adattando il settore agricolo? Scopriamolo insieme.

Negli ultimi mesi la produzione delle ciliegie nella Provincia di Padova ha registrato gravi difficoltà a causa delle condizioni meteorologiche estreme, confermando la tendenza avviata a livello regionale. Le persistenti piogge primaverili, segnalate con oltre 50?% di frutti spaccati nelle. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

