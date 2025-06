cile la coalizione di sinistra al potere candida la comunista jeannette jara alle presidenziali

In Cile, la corsa alle elezioni presidenziali si anima con un nome di grande impatto: Jeannette Jara, ex ministra del lavoro e figura di spicco della sinistra, ha trionfato nelle primarie del 29 giugno. La sua candidatura promette di portare avanti i valori progressisti del paese. Ora, il futuro politico del Cile si prepara a un nuovo capitolo, con Jara pronta a sfidare le sfide del prossimo novembre e a rappresentare una speranza di cambiamento.

