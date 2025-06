Cid digitale dal 1° luglio arriva il modulo Cai online per la constatazione amichevole di un incidente | come funziona e dove scaricarlo

Dal 1° luglio 2025, il nuovo modulo Cai digitale rivoluziona la gestione degli incidenti stradali, semplificando e velocizzando le pratiche. Ma come funziona e dove puoi scaricarlo? Scopri tutto sull’innovativo sistema online che renderà più sicura e immediata la constatazione amichevole di incidente, eliminando burocrazia e attese. Un passo avanti verso una mobilità più smart e digitale.

Domani, 1° luglio 2025, diventa ufficialmente operativo il modulo Cai digitale, ovvero la Constatazione Amichevole di Incidente (ex Cid) che i proprietari di veicoli coinvolti in uno sinistro. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Cid digitale, dal 1° luglio arriva il modulo Cai online per la constatazione amichevole di un incidente: come funziona e dove scaricarlo

