Ciclista travolto da un pirata | Tratto di strada a rischio

Un grave episodio di cronaca scuote Sesto ed Uniti: un ciclista di 59 anni, Manuele Casana, è stato travolto da un pirata della strada mentre tornava a casa in bici elettrica. La vicenda, avvenuta poco dopo le 20 di sabato sera, ha sollevato interrogativi sulla sicurezza stradale e sulla presenza di un mezzo che si è dato alla fuga. La caccia all’investitore è ormai aperta, ma il rischio per chi pedala rimane alto.

SESTO ED UNITI (Cremona) È caccia al mezzo che, poco dopo le 20 di sabato sera, ha travolto Manuele Casana, 59 anni, di Acquanegra Cremonese, mentre su una bici elettrica rincasava da Spinadesco: proveniva da via Milano e all’incrocio si è immesso sulla Codognese in direzione Baracchino. In quel frangente Casana deve essere stato investito, forse toccato, da un mezzo pesante o un furgone che potrebbe non essersi accorto di lui. L’investitore comunque non si è fermato e, a quanto sembra da una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri di Castelverde e del Radiomobile di Cremona, l’impatto sarebbe stato fatale per il ciclista, sbalzato dalla bici per diversi metri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it