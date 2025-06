Ci stanno sparando l’imboscata di un cecchino ai vigili del fuoco negli Usa | bilancio drammatico

Una tragica e sconvolgente imboscata in Idaho ha stroncato la vita di due coraggiosi vigili del fuoco e ne ha ferito un altro, mentre intervenivano per domare un incendio in una comunità montana. L’attacco di un cecchino ha trasformato un’operazione di soccorso in un'ora drammatica, lasciando il paese sgomento. La violenza gratuita si abbatte anche sui protagonisti del salvataggio, e il bilancio di questa atroce vicenda è ancora in aggiornamento...

È di due vigili del fuoco ucciso e un altro rimasto ferito il bilancio al momento dell’assurda imboscata tesa da un cecchino in Idaho, negli Stati Uniti. I pompieri erano intervenuti per spegnere un incendio in una comunità montana nel nord dello Stato Usa. I soccorritori si sono ritrovati nel bel mezzo di raffiche di colpi d’arma da fuoco per diverse ore. (X FOTO) – Notizie.com Era quindi stato dichiarato il lockdown per tutta l’area. Intanto gli uomini dello sceriffo della contea di Ootenai si erano messi alla caccia del cecchino, poi trovato morto con un’arma da fuoco nelle vicinanze del corpo. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - “Ci stanno sparando”, l’imboscata di un cecchino ai vigili del fuoco negli Usa: bilancio drammatico

Imboscata ai vigili del fuoco in Idaho, due morti - Una terribile imboscata scuote l’Idaho: due vigili del fuoco hanno perso la vita in un attacco armato durante un incendio boschivo a Coeur d'Alene.

Idaho, imboscata ai Vigili del fuoco. 2 morti e 1 ferito. Trovato morto il cecchino

Idaho, imboscata ai Vigili del fuoco. 2 morti e 1 ferito. Trovato morto il cecchino Un cecchino ha appiccato un incendio e poi ha sparato sui pompieri dalla collina opposta. Nove vigili e due poliziotti colpiti. Poco fa lo sceriffo Norris ha comunicato il ritrovamento

