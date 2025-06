Ci sarà sempre qualcuno che chiede un consiglio su un ristorante

In un mondo dove ogni occasione diventa il pretesto perfetto per scoprire nuovi sapori, ci sarà sempre qualcuno pronto a suggerire un ristorante speciale. Il ruolo del gastronomo, tra passione e critica, ha radici profonde nella letteratura e nella cultura, con figure come Brillat-Savarin e Grimod de la Reynière che hanno modellato questa arte. Scopriamo insieme come queste figure abbiano trasformato il modo di vivere il cibo e la convivialità.

Il critico gastronomico, o meglio ancora, la figura del gastronomo – cioè di colui che alla pratica della passione per la buona tavola unisce la volontà di raccontarla, teorizzarla, fornendo inevitabilmente anche giudizi critici – ha origini letterarie alte. La patente del primo gastronomo dell’epoca moderna viene attribuita a Jean Anthelme Brillat-Savarin, senza dimenticare Grimod de la Reynière che con i suoi Almanach tra Settecento e Ottocento era già incredibilmente all’avanguardia. Basti dire che aveva costituito una giuria che si riuniva per assaggiare e giudicare prodotti, senza fare sconti a nessuno (e forse per questo la sua pubblicazione non ebbe vita lunga); i locali potevano poi anche esporre il giudizio ricevuto, la vetrofania ante litteram. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Ci sarà sempre qualcuno che chiede un consiglio su un ristorante

In questa notizia si parla di: sarà - chiede - consiglio - ristorante

McKennie cambia di nuovo ruolo: cosa gli chiede Tudor in Juve Udinese e quale sarà la novità rispetto alla Lazio - Redazione JuventusNews24: McKennie cambia ancora ruolo sotto la guida di Tudor, preparando la sfida tra Juventus e Udinese.

Attacchi dalla coalizione di centro destra e dal gruppo Pineto Riparte, che chiede un consiglio comunale straordinario Vai su Facebook

Impianto di biometano a Roma nord. Il municipio chiede nuove verifiche; Sconti confermati per il trasporto degli studenti pendolari: ma Blasioli chiede di più; Sicurezza, Portesani: Chiedere audizioni con magistratura locale.