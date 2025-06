Chris Torch e la sfida di trovare risorse per la cultura | Sarà un pungolo per i politici

Chris Torch, volto della rinascita culturale di Brindisi, lancia un forte messaggio ai politici: il momento di investire nella cultura è ora. Con la sua esperienza nel coordinare la candidatura a Capitale della Cultura 2027, Torch traccia una rotta chiara e ispiratrice, sottolineando come questa risorsa sia fondamentale per il presente e il futuro della città e del mondo intero. È tempo di agire e trasformare questa sfida in opportunità.

"Non abbiamo mai avuto un bisogno della cultura come abbiamo adesso a Brindisi e in tutto il mondo”. Chris Torch traccia la rotta. Il project manager, già coordinatore del dossier di candidatura di Brindisi a capitale della cultura 2027, stamani, a margine della presentazione del programma degli. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

In questa notizia si parla di: cultura - chris - torch - sfida

Chris Torch: La mia sfida per Brindisi Capitale della Cultura; Capitali europee e italiane della cultura: una carovana di sogni infranti; Candidatura a capitale cultura: fondazione Teatro Verdi a supporto di Chris Torch.

Chris Torch: "La mia sfida per Brindisi Capitale della Cultura" - RaiNews - Chris Torch rivela i motivi che lo hanno spinto ad accettare la sfida di Brindisi “Capitale della cultura 2027”. Secondo rainews.it

Capitale italiana della cultura, Torch direttore artistico della candidatura. Marchionna: «La bellezza della città abbaglia chi la scopre» - Quotidiano Di Puglia - È rimasto affascinato dalla città ma anche dalle alcune particolari idee riguardanti la candidatura a Capitale italiana della cultura Chris Torch, che da ieri è ufficialmente il direttore ... Segnala quotidianodipuglia.it