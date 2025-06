Chris Pratt nel DCU? Scopri le rivelazioni di James Gunn

Chris Pratt nel DC Universe? Le rivelazioni di James Gunn aprono un capitolo entusiasmante, con possibili collaborazioni tra le due grandi case cinematografiche Marvel e DC. Gunn, regista di “Superman” e leader di DC Studios, ha annunciato un futuro ricco di sorprese e talenti già amati dal pubblico internazionale. Questa strategia promette di rivoluzionare il panorama dei supereroi, creando connessioni inaspettate e progetti innovativi per gli appassionati di entrambi i universi. In attesa di scoprire cosa ci riserva il futuro, il mondo del cinema si prepara a nuove

Il futuro della DC Universe si arricchisce di possibili collaborazioni con attori provenienti dal Marvel Cinematic Universe, grazie alle dichiarazioni di James Gunn, regista di “Superman” e responsabile di DC Studios. La volontà di Gunn di coinvolgere personalità già note nel panorama cinematografico internazionale apre nuove prospettive per i progetti in fase di sviluppo, tra cui film e serie dedicate ai personaggi più iconici del mondo DC. In questo contesto, l’attenzione si concentra sulla possibilità che Chris Pratt possa entrare a far parte della nuova era della DCU. le parole di james gunn sul coinvolgimento di chris pratt nella dcu. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Chris Pratt nel DCU? Scopri le rivelazioni di James Gunn

