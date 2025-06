Chivu | Thuram sta bene Allerta meteo? Si decida prima della gara

versione, pronti a dare il massimo in questa sfida cruciale. Con l’esperienza e la determinazione del nostro team, affronteremo ogni ostacolo con grinta e cuore. La vittoria è nel nostro DNA e siamo determinati a scrivere un’altra pagina importante della nostra storia. Ora, più che mai, il nostro obiettivo è dimostrare il valore di questa grande squadra.

Cristian Chivu è pronto a guidare l’Inter nell’importante sfida contro il Fluminense, valida per gli ottavi di finale del Mondiale per Club. Ecco le sue parole in conferenza stampa. L’Inter è pronta a salire di livello? “Siamo pronti, come lo siamo stati fin dal primo giorno. Siamo qui per onorare ciò che questa società rappresenta nel mondo. Dopo qualche giorno di riposo ci siamo adattati al clima e ora vogliamo essere la nostra miglior versione. L’obiettivo è passare il turno.” Come sta Thuram? “Ha recuperato dal problema alla coscia, si è allenato regolarmente e sta bene. Deciderò se farlo partire dall’inizio o meno. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it