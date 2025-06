Chivu | Thuram non ha 90 minuti Ancora dubbi di formazione

Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, affronta con determinazione e calma le incognite legate alla formazione in vista degli ottavi di finale del Mondiale per Club contro la Fluminense. Con qualche dubbio ancora sul modulo e i giocatori, il tecnico si prepara a motivare la sua squadra, consapevole che l’unico avversario più forte potrebbe essere il caldo. Ma niente fermerà la passione e la voglia di superare l’ostacolo.

Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, ha parlato anche su Dazn degli ottavi di finale del Mondiale per Club contro la Fluminense. Ci sono ancora dubbi di formazione. Cosa dirà alla squadra prima della partita? Non ho pensato ancora a questo, ho tempo. Prima devo scegliere la formazione, ho qualche dubbio. Sicuramente ci faremo trovare pronti, abbiamo voglia di passare il turno. Chivu, il più grande avversario dell’Inter sarà il caldo? Non dobbiamo pensarci troppo, diventa alibi. Non vorrei creare scuse, bisogna accettare che fa caldo ed essere pronti a soffrire. Si devono fare sforzi più grandi di quanto fatto a Seattle dove si stava bene. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Chivu: «Thuram non ha 90 minuti. Ancora dubbi di formazione»

