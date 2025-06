Chivu | Thuram a disposizione del gruppo Caldo? Lucidità mentale

Cristian Chivu si prepara con entusiasmo alla sfida Inter-Fluminense, puntando tutto sulla rinascita di Thuram, recentemente recuperato. Con l’assenza forzata di Pio Esposito, la strategia del tecnico rumeno si concentra sulla valorizzazione dell’attaccante francese, simbolo di determinazione e talento. Prima del fischio d’inizio, Chivu ha sottolineato: «Thuram dall’inizio? Deve dare il massimo di quello che ha, è un giocatore importante e che ha una certa...».

Chivu prima di Inter-Fluminense, su DAZN ha spiegato la scelta di puntare su Thuram da poco recuperato, considerata anche l’assenza di Francesco Pio Esposito per infortunio. CAMBIO IN ATTACCO – Cristian Chivu dovrà fare a meno di Pio Esposito e punterà tutto sul recupero dell’attaccante francese. Prima della partita ha parlato così: «Thuram dall’inizio? Deve dare il massimo di quello che ha, è un giocatore importante e che ha una certa esperienza. Mi fa piacere averlo conosciuto meglio, si è messo a disposizione del gruppo quindi partirà dall’inizio. Bisogna accettare che si dovrà soffrire, le gambe a questo punto girano meno, c’è anche caldo, l’ho sperimentato io sulla mia pelle da calciatore. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Chivu: «Thuram a disposizione del gruppo. Caldo? Lucidità mentale»

