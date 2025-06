Chivu spiega perché l'Inter ha fatto tornare in Italia Calhanoglu e Frattesi | Si sarebbe creato rumore

Cristian Chivu svela i motivi dietro la decisione dell'Inter di far rientrare in Italia Calhanoglu e Frattesi, una scelta che ha suscitato discussioni e rumore tra i tifosi. Con un'analisi lucida e appassionata, l'ex difensore offre uno sguardo esclusivo sulle strategie societarie, evidenziando come questa mossa sia stata pensata per rinforzare la squadra in vista degli ottavi di finale del Mondiale per Club contro il Fluminense. Continua a leggere.

Chivu spiega perché Calhanoglu e Frattesi sono tornati in Italia: "Si sarebbe creato rumore, li abbiamo mandati in vacanza" - L'allenatore nerazzurro presenta in conferenza stampa l'ottavo di finale del Mondiale per Club contro il Fluminense: "Onoriamo ciò che rappresenta l'Inter, Thuram a disposizione". Segnala msn.com

Inter-Fluminense: Chivu recupera Thuram e spera in Pio Esposito. Frattesi torna in Italia - Marcus Thuram rispetta il programma previsto dallo staff medico dell'Inter per il recupero dal suo problema: il francese ha superato l'affaticamento ai flessori patito contro il Monterrey e si è allen ... Lo riporta msn.com