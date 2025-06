Chivu avvisa l’Inter | Sarà una grande partita ma io pretendo che la mia squadra faccia questo

Chivu avvisa l'Inter: una grande partita si avvicina. Alla vigilia della sfida contro il Fluminense valida per il Mondiale per Club, il tecnico nerazzurro sottolinea l'importanza di testa, sacrificio e ambizione. Con entusiasmo e determinazione, Chivu prepara la sua squadra a dare il massimo in un match decisivo: l’Inter non si accontenta, vuole lasciare il segno sul palcoscenico mondiale. La vittoria dipende dalla nostra volontà di superare ogni limite.

Inter, Chivu: «Contro il Fluminense serviranno testa, sacrificio e ambizione». Le dichiarazioni del tecnico nerazzurro Alla vigilia della sfida tra Inter e Fluminense valida per il Mondiale per Club, Cristian Chivu, allenatore ad interim dei nerazzurri, ha parlato ai microfoni di DAZN, trasmettendo fiducia e concentrazione in vista di un match cruciale per il cammino .

Parma-Napoli, Stramaccioni: «Conosco bene Chivu, ha queste qualità da allenatore. Da giocatore mi disse una cosa importante. Ha già fermato l’Inter, quindi…» - Andrea Stramaccioni, ex allenatore, condivide la sua visione sulla sfida cruciale tra Parma e Napoli, fondamentale per la corsa scudetto degli azzurri.

L'#Inter ha scelto Cristian #Chivu Come raccontato su Calciomercato.it, oggi sarà il giorno delle firme per l'allenatore che erediterà la panchina di Simone #Inzaghi: pronto un contratto biennale Chivu è stato fortemente voluto dalla dirigenza italiana del clu

