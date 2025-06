Chivu Antenne alzate pronti a sfruttare errori Fluminense

Chivu e le antenne alzate, l’Inter si prepara a sfruttare ogni errore del Fluminense. Dopo un cammino difficile nel girone, i nerazzurri sono concentrati per gli ottavi di finale del Mondiale per Club: ogni dettaglio conta e non ci saranno spazio per distrazioni. La sua esperienza e determinazione potrebbero fare la differenza in questa sfida cruciale, dove il minimo errore potrebbe compromettere il sogno mondiale.

Il tecnico dell'Inter non vuole distrazioni per gli ottavi di finale del Mondiale per Club. MILANO - Adesso si fa davvero sul serio. Non che per l'Inter, frastornata dal dopo Psg, le tre partite del girone fossero una passeggiata, ma da stasera in avanti ogni errore rischia di essere pagato caro.

