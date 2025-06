Chivu annuncia | Pio Esposito non ci sarà! Dispiace per Frattesi ci teneva

Cristian Chivu, alla vigilia di un match cruciale per l'Inter contro il Fluminense, si presenta determinato e carico di energia. Con un occhio rivolto al presente e uno al futuro, il tecnico annuncia l'assenza di Pio Esposito e esprime dispiacere per Frattesi, che teneva molto a questa sfida. La voglia di avanzare tra le migliori squadre del mondo è palpabile: ora, tutto dipende da loro. Come sta la squadra?

Cristian Chivu ha parlato alla vigilia del match degli ottavi di finale del Mondiale per Club tra Inter e Fluminense. Di seguito le dichiarazioni da lui rilasciate a Sport Mediaset. Chivu, siamo alla vigilia di una partita importantissima che vi può regalare un posto tra le prime 8 del mondo. Quanta voglia c’è? Tanta, così come c’è stata nella fase a gironi. Anche questa volta abbiamo l’obiettivo di fare di tutto per andare avanti. Come sta la squadra: in particolare, Pio Esposito si è fermato e Thuram è invece tornato con la squadra. In che grado di condizione è? Migliorato, si è allenato col gruppo. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Chivu annuncia: «Pio Esposito non ci sarà! Dispiace per Frattesi, ci teneva»

