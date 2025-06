Chivu a Mediaset | Pio Esposito non ci sarà abbiamo deciso di gestirlo così Thuram? Mi ha fatto piacere rivederlo sorridere mi dispiace per Frattesi

Cristian Chivu si prepara con determinazione alla sfida contro il Fluminense, consapevole delle ambizioni dell'Inter nel Mondiale per Club. La sua lucidità e passione sono evidenti: nonostante le assenze e qualche rammarico, il tecnico nerazzurro punta a superare gli ottavi e scrivere un'altra pagina di successo. Con entusiasmo e rispetto per gli avversari, Chivu invita la squadra a dare il massimo, perché questa partita può fare la differenza.

Il tecnico dell’Inter, Cristian Chivu, ha voluto dire la sua alla vigilia del match contro il Fluminense al Mondiale per Club. Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset alla vigilia di Inter Fluminense, il tecnico dei nerazzurri Cristian Chivu ha presentato così la sfida valevole per gli ottavi di finale del Mondiale per Club. OBIETTIVO – « Abbiamo tanta voglia di passare il turno, nella fase a gironi abbiamo dato il massimo. L’obiettivo è di passare il turno, far di tutto per provarci per andare avanti ». COME STANNO THURAM E PIO ESPOSITO? – « Thuram è migliorato, è stato in gruppo. Mi ha fatto piacere rivederlo sorridere, l’ho visto stare in mezzo al gruppo ad allenarsi. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Chivu a Mediaset: «Pio Esposito non ci sarà, abbiamo deciso di gestirlo così. Thuram? Mi ha fatto piacere rivederlo sorridere, mi dispiace per Frattesi»

