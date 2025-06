Chivu a Dazn | Il desiderio non basta ottieni sempre ciò per cui combatti! Bisogna prendersi il bicchiere mezzo pieno ecco come leggo le parole di Lautaro

Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, invita a guardare sempre avanti con ottimismo, anche nelle sconfitte più dure. Dopo la delusione contro il Fluminense, le sue parole trasmettono un messaggio di resilienza e determinazione, incoraggiando a trovare il lato positivo e a combattere senza arrendersi mai. Come leggo le parole di Lautaro? «Lui come noi, siamo...», perché in ogni sfida si nasconde una lezione da cui ripartire più forti.

L’allenatore dell’Inter, Cristian Chivu,ha voluto dire la sua dopo la sconfitta nel Mondiale per Club contro il Fluminense. Intervenuto nel corso del postpartita di Inter Fluminense, ottavo di finale del Mondiale per Club vinto dai brasiliani per 0 a 2, l’allenatore nerazzurro Cristian Chivu ha analizzato così la sconfitta. Queste le sue parole ai microfoni di Dazn. COME LEGGO LE PAROLE DI LAUTARO? – « Lui come noi, siamo competitivi. Abbiamo questa voglia matta di vincere e far di tutto per arrivare all’obiettivo. Io prenderei anche il lato positivo e le cose buone che abbiamo fatto in questo torneo, nonostante le difficoltà. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Chivu a Dazn: «Il desiderio non basta, ottieni sempre ciò per cui combatti! Bisogna prendersi il bicchiere mezzo pieno, ecco come leggo le parole di Lautaro»

