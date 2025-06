Chivu a DAZN | Giocheranno tutti i migliori il caldo non può essere un alibi Sul recupero di Thuram dico questo

Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, si prepara con determinazione alla sfida contro il Fluminense al Mondiale per Club, sottolineando che il caldo non può essere un alibi per il recupero di Thuram. Con ambizione e voglia di passare il turno, la squadra è concentrata, anche se alcune decisioni sulla formazione sono ancora in fase di definizione. L’attesa è alta: tutti gli occhi sono puntati su questa sfida cruciale, che promette emozioni e spettacolo.

Le parole di Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, in vista della sfida contro il Fluminense al Mondiale per Club. Tutti i dettagli. Cristian Chivu ha parlato a Dazn a poche ore da Inter -Fluminense al Mondiale per Club. COSA DIRAI ALLA SQUADRA – Non ci ho ancora pensato, ho ancora tempo. Prima devo scegliere la formazione, ho qualche dubbio però ci faremo trovare pronti, abbiamo ambizione e voglia di passare il turno. CALDO – Non dobbiamo pensarci troppo, diventa alibi e non voglio che sia così. Dobbiamo essere pronti a soffrire, dobbiamo essere pronti mentalmente ad accettare che bisogna fare degli sforzi più grandi di quanto fatto a Seattle e bisogna farlo per 100? con la possibilità di farne di più.

