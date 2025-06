Chiusa un' uscita in un' autostrada di Milano

Attenzione, automobilisti in transito sulla A4 Torino-Brescia: Autostrade per l’Italia annuncia la chiusura temporanea dello svincolo di Milano Certosa, prevista dalle 21 di mercoledì 2 luglio alle 5 di giovedì 3 luglio, a causa di un’ispezione programmata. Un’operazione essenziale per garantire la sicurezza di tutti, ma che potrebbe causare disagi e code. Vi consigliamo di pianificare diversamente i vostri spostamenti e di seguire gli aggiornamenti in tempo reale.

Chiusura annunciata in un'autostrada del Milanese. Secondo quanto rende noto Autostrade per l'Italia, lo svincolo di Milano Certosa sarà chiuso, sulla A4 Torino-Brescia, in uscita per chi proviene da Torino, per una notte, dalle 21 di mercoledì 2 luglio alle 5 di giovedì 3 luglio. Ispezione. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Cerca di entrare in autostrada dalla carreggiata d'uscita, guidava ubriaco e con patente revocata - Durante un normale controllo alla barriera autostradale di Riccione, la Polizia Stradale di Rimini ha scoperto un episodio sconcertante: un conducente ubriaco e con patente revocata aveva tentato di entrare in autostrada dalla corsia di uscita.

#ViabilitàMO #4giugno #autostrada Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di mercoledì 4 alle 5:00 di giovedì 5 giugno, sarà chiusa la stazione di Modena sud, in entrata e in uscita.

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, dalle 22:00 di lunedì 30 giugno alle 6:00 di martedì 1 luglio, sarà chiusa la stazione di Orvieto, in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Roma.

