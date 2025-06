Chiude il cane in una gabbia di metallo e lo lascia nell'auto sotto il sole | denunciata una 45enne

Una scena che ha gelato il sangue: una donna di 45 anni ha lasciato il suo pastore tedesco intrappolato in una gabbia di metallo all’interno di un’auto sotto il sole cocente. Fortunatamente, passanti attenti hanno segnalato la situazione ai carabinieri, intervenuti prontamente per salvare l'animale e denunciare la proprietaria per maltrattamenti. Una vicenda che solleva ancora una volta il tema della tutela animale e dell’importanza di sensibilizzare sulla cura dei nostri amici a quattro zampe. Continua a leggere.

Una 45enne ha lasciato il suo cane, un pastore tedesco, chiuso nell'auto parcheggiata in pieno pomeriggio sotto il sole. L'animale si trovava all'interno di una gabbia metallica e faceva fatica a respirare. É stato liberato dopo che alcuni passanti l'hanno notato e hanno chiamato i carabinieri. La proprietaria è stata denunciata per maltrattamento di animali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

