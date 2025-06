Chiostro dell' Annunziata in stato di abbandono Antropoli | E' tornato nell' oblio

Il chiostro dell’Annunziata, un tempo gioiello architettonico del XVII secolo a Capua, oggi rischia di essere dimenticato e lasciato all’abbandono. Questo complesso, che ha svolto ruoli fondamentali come luogo di preghiera e ospedale per i bambini fino al 1788, rappresenta un patrimonio storico e culturale da preservare. È il momento di riscoprire e valorizzare questa testimonianza di storia e arte, affinché non svanisca nel nulla.

"Il complesso architettonico dell’Annunziata risale XVII secolo e rappresenta un luogo unico della città di Capua che si affaccia sul corso Appio e via Palasciano. Oltre a svolgere la primaria funzione religiosa, era anche un ospedale per i bambini, mantenendo questa funzione fino al 1788, anno. 🔗 Leggi su Casertanews.it

