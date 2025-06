Chiara Sbarigia si è dimessa da presidente di Cinecittà

Chiara Sbarigia si dimette dalla presidenza di Cinecittà, segnando un nuovo capitolo nel panorama culturale italiano. La sua decisione rispecchia le sfide di un impegno crescente e le dinamiche interne del settore audiovisivo. Tra effetti delle nuove responsabilità e tensioni politiche, il suo passo potrebbe aprire la strada a cambiamenti significativi. Ma quali saranno le ripercussioni di questa scelta? Solo il tempo potrà svelarlo.

Chiara Sbarigia ha annunciato le sue dimissioni irrevocabili dalla presidenza di Cinecittà. Lo ha comunicato al consiglio di amministrazione della società e al ministro della Cultura, Alessandro Giuli. Alla base della decisione, ha spiegato Sbarigia, c'è l'impegno crescente richiesto dalla guida dell'Associazione produttori audiovisivi (Apa) e il nuovo progetto della Fondazione Maximo. Repubblica, inoltre, parla di attriti tra la sottosegretaria leghista alla Cultura Lucia Borgonzoni e il ministro Giuli. Il comunicato di Chiara Sbarigia. «Conclusosi con grande successo l'Italian Global Series Festival, che si è appena tenuto a Rimini e Riccione», ha dichiarato Sbarigia, «in considerazione dei sempre crescenti impegni che implica la carica di presidente dell'Apa in questo complesso momento storico di grandi trasformazioni, ho deciso di concentrare il mio impegno nella presidenza di Apa e di candidarmi alla Fondazione Maximo, che stiamo costituendo con Agis e che guiderà il Festival, rappresentando per l'audiovisivo quello che i David di Donatello sono per il Cinema».