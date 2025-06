Chiara Petrolini via al processo | uccise i suoi 2 neonati La difesa chiede la perizia psichiatrica

Chiara Petrolini, accusata di aver ucciso i suoi due neonati, si appresta a affrontare un processo delicato e complesso. La difesa ha richiesto una perizia psichiatrica per approfondire lo stato mentale dell’imputata. In aula, oltre alla famiglia delle vittime, è presente anche l’ex fidanzato, Samuel Granelli, che si è costituito parte civile. Un caso che scuote la coscienza collettiva e richiede giustizia e chiarezza.

In aula presente anche l’ex fidanzato, Samuel Granelli, che con la famiglia si è costituito parte civile. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Chiara Petrolini, via al processo: uccise i suoi 2 neonati. La difesa chiede la perizia psichiatrica

