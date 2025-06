Chiara Petrolini via al processo | uccise i suoi 2 neonati La corte dispone la perizia psichiatrica

Una drammatica svolta nel caso di Chiara Petrolini: la corte ordina una perizia psichiatrica, mentre la pm Arienti sottolinea l’assenza di evidenze psichiatriche nella cartella clinica. In aula, anche Samuel Granelli, ex fidanzato e parte civile, testimonia il dolore di una vicenda che scuote la comunità. L’attesa ora si concentra sulla valutazione che potrà svelare aspetti fondamentali sulla sua condizione e sulla verità dietro questa tragica accusa.

"Non c’è nulla di psichiatrico nella cartella clinica dell’imputata”, ha risposto la pm Arienti alla richiesta. In aula presente anche l’ex fidanzato, Samuel Granelli, che con la famiglia si è costituito parte civile". 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Chiara Petrolini, via al processo: uccise i suoi 2 neonati. La corte dispone la perizia psichiatrica

