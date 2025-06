Chiara Petrolini via al processo | seppellì in giardino i corpi dei suoi due neonati

Chiara Petrolini, giovane studentessa di 21 anni, si trova ora a dover rispondere del gravissimo reato di duplice omicidio dopo aver seppellito nel proprio giardino i corpi dei suoi neonati, nati rispettivamente nel 2023 e 2024. La scoperta sconvolgente ha aperto un'indagine che metterĂ sotto la lente tutti i dettagli di questa tragica vicenda. Il processo rappresenta un passaggio cruciale per fare luce sulla veritĂ e sulla complessitĂ di questa storia drammatica.

La studentessa di 21 anni deve rispondere del duplice omicidio. I resti dei due corpi, nati nel 2023 e 2024, trovati nel giardino della sua abitazione a Parma.

