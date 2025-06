Chiara Petrolini via al processo per i neonati sepolti Gli amici abbracciano i genitori in aula anche il fidanzato

Un'udienza che scuote l’opinione pubblica: Chiara Petrolini si presenta in tribunale a Parma, affrontando il processo per un caso che ha sconvolto tutti. Con amici e familiari che le stanno vicino, tra abbracci e silenzi carichi di dolore, si apre un capitolo delicato e drammatico. La vicenda dei neonati sepolti e delle accuse pesanti mette alla prova la forza di chi vive questa terribile tragedia.

Chiara Petrolini è arrivata con oltre un'ora di anticipo in tribunale a Parma, dove in Corte di assise inizia il processo a suo carico per il duplice omicidio premeditato e la soppressione.

