Chiara Petrolini ex fidanzato Samuel Granelli avrebbe tenuto i bambini avvocato Moschioni | Ha la necessità sapere perché lo ha fatto

In un'aula di tribunale, la tensione tra Chiara Petrolini e Samuel Granelli è palpabile. L’ex fidanzato, desideroso di prendersi cura dei loro figli, si trova al centro di un’assenza di contatti che lascia tutti con il fiato sospeso. Il motivo di questa attenta distanza? Un'ansia di tutela e rispetto, che rende questa vicenda ancora più intricata e importante da comprendere fino in fondo.

Durante l'udienza, nessun contatto è avvenuto tra Samuel e Chiara, pur essendo presenti entrambi in aula. “Stiamo cercando di evitare un contatto, è molto impattante”, ha precisato Moschioni Samuel Granelli, ex fidanzato di Chiara Petrolini, avrebbe voluto prendersi cura dei due bambini nati. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Chiara Petrolini, ex fidanzato Samuel Granelli avrebbe tenuto i bambini, avvocato Moschioni: “Ha la necessità sapere perché lo ha fatto”

