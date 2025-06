Chiara Petrolini disposta la perizia psichiatrica

Chiara Petrolini, 22 anni, ha richiesto una perizia psichiatrica nel corso del suo processo presso la Corte di Assise di Parma, dove è accusata di un grave e sconvolgente delitto. L'udienza si è aperta con l’arrivo anticipato dell’imputata, accompagnata dai carabinieri e accolta dai familiari, mentre il caso scuote l’opinione pubblica. Un procedimento che promette di svelare le complessità psicologiche di una vicenda tanto tragica quanto intricata.

Chiara Petrolini, 22 anni, è arrivata con largo anticipo al tribunale di Parma per l'inizio del processo in Corte di assise, dove è accusata del duplice omicidio premeditato e della soppressione dei cadaveri dei suoi due figli neonati, partoriti e sepolti nella villetta di Vignale di Traversetolo, dove si trova agli arresti domiciliari. Accompagnata dai carabinieri, è stata raggiunta dai genitori, accolti con abbracci da amici fuori dal palazzo di giustizia. In aula era presente anche l'ex fidanzato, Samuel Granelli, padre dei bambini nati nel 2023 e nell'estate 2024, costituito parte civile insieme ai suoi genitori, assistito dall'avvocato Monica Moschioni.

